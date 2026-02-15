Появились новые данные о снежном коллапсе в Териберке

Из-за непогоды сотни туристов не могут выехать из мурманской Териберки. На выезде из поселка со вчерашнего дня скопилась огромная пробка. Об этом сообщает RT.

Телеканал отмечает, что на месте наблюдаются сильные метели и снежные заносы. В очереди ночью стояли около двухсот личных автомобилей и несколько автобусов с туристами. У некоторых из них билеты на воскресные авиарейсы.

«Ночью в пробке люди не унывали, настроение им подняло яркое северное сияние. Они повыходили из машин, чтобы сфотографировать природное явление», — сообщает «Звезда».

По информации минтранса Мурманской области, сегодня утром из Териберки отправилось три колонны, включающие 160 легковых машин.

«В пути несколько машин застряли. Им оказывают помощь и ведут за колонной. Остальные успешно преодолели большую часть пути. После расширения дороги на нее смогут выехать автобусы», — сообщает оперштаб Мурманска.

По данным синоптиков, 15 февраля в центральных и южных районах Мурманской области сохраняется сильный мороз. Температура воздуха доходит до -35..-37 градусов.