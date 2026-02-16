Chery Arrizo 8 в России стоит на 1,14 млн рублей дороже, чем в Казахстане.

За один и тот же новый автомобиль жители России платят значительно больше, чем покупатели в соседнем Казахстане. Речь идёт о седане Chery Arrizo 8, который стал довольно популярным на российском рынке.

В Казахстане базовая версия этой модели оценивается в 11 миллионов тенге. Если перевести эту сумму по текущему курсу, получится около 1,73 миллиона российских рублей.

А вот у нас за машину в аналогичной начальной комплектации дилеры просят уже 2,87 миллиона. Разница, если посчитать, оказывается весьма солидной – целых 1,14 миллиона рублей переплаты для российского покупателя.

Получается, что казахстанец может приобрести автомобиль почти на 40% дешевле. Такой ценовой разрыв между двумя соседними рынками одной марки выглядит довольно необычно, особенно на фоне общей популярности китайских брендов в регионе. В общем-то, это наглядный пример того, как конечная стоимость одного и того же товара может серьёзно отличаться в зависимости от страны, даже если они находятся рядом.

