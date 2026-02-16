На рынке по-прежнему доступны новые Skoda Rapid калужской сборки

На российском рынке по-прежнему доступны новые лифтбеки Skoda Skoda Rapid калужской сборки, пишут "Автоновости дня". В продаже находятся как минимум два новых автомобиля стоимостью 2,3 млн и 2,5 млн рублей.

Более доступный экземпляр за 2,3 млн рублей предлагается в Ростове-на-Дону. Автомобиль оснащен бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,6 л мощностью 90 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Комплектация Active включает медиасистему с цветным дисплеем, кондиционер, круиз-контроль, задний парктроник, электростеклоподъемники всех дверей, 15-дюймовые стальные диски, а также зимний пакет с подогревами передних сидений, зеркал и заднего стекла.

Продавец дополнительно указывает на установленную сигнализацию с автозапуском и ряд аксессуаров - чехлы на сиденья, центральный подлокотник, коврики и сетку в багажник.

Второй автомобиль оценен в 2,5 млн рублей и находится в Чебоксарах. У него под капотом более мощный 110-сильный "атмосферник", который работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Судя по опубликованным фотографиям, автомобиль оснащен тканевым салоном, мультимедийной системой с цветным экраном, многофункциональным рулем и однозонным климат-контролем. Машина укомплектована стальными колесными дисками без декоративных колпаков.

Оба лифтбека выпущены в 2022 году на заводе Volkswagen в Калуге, на которым в настоящее время выпускают кроссоверы Tenet.