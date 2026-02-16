24 электрокара прошли тест сильным морозом в Норвегии

Заявленный запас хода электромобилей в условиях экстремального холода существенно сокращается. Это показали результаты зимнего теста El Prix, проведенного норвежским изданием Motor.

© Российская Газета

В испытании приняли участие 24 новые модели, которые двигались по заранее определенному маршруту при температуре до -31°C - это самые холодные условия за всю историю теста.

Лучший результат по фактическому пробегу продемонстрировал Lucid Air. При заявленных 960 км по циклу WLTP автомобиль преодолел 520 км, однако это на 46% меньше паспортного показателя. Сопоставимое снижение зафиксировано у Opel Grandland Electric - также минус 46%.

Mercedes-Benz CLA проехал 421 км против заявленных 709 км (-41%). Audi A6 e-tron показал 402 км (-38%), BMW iX - 388 км (-40%), Volvo ES90 - 373 км (-40%).

Если оценивать не абсолютный пробег, а процент снижения относительно WLTP, наилучшие показатели продемонстрировали более компактные модели. MG 6S EV и Hyundai Inster потеряли лишь 29% запаса хода, преодолев 345 и 256 км соответственно. IM6 сократил показатель на 30%, а KGM Musso EV - на 31%.

Среди моделей с наибольшими потерями также оказались Volvo EX90 (-45%), Tesla Model Y (-43%) и Suzuki eVitara (-43%).

В целом результаты испытаний показывают, что при экстремально низких температурах реальный запас хода электромобилей снижается в среднем на 35-45% по сравнению с заявленными значениями WLTP, а разброс показателей зависит как от размера батареи, так и от энергоэффективности конкретной модели.

Ранее "РГ" рассказывала о завершении зимних испытаний "Атома", которые проходили в Сургуте. Температура была ниже, чем в Норвегии - до -42°C.