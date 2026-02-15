Ford Kuga в топовых версиях оснастили системой автопилотирования BlueCruis

eПока американский Ford Escape готовится уйти на покой, его европейский собрат Kuga получает технологию, которой у «американца» не будет. Речь о системе полностью бесконтактного вождения BlueCruise – она уже доступна для заказа на автомобилях 2026 модельного года. Ford не стал менять ни дизайн, ни салон европейского кроссовера, представленного в нынешнем облике два года назад. Вместо этого инженеры сосредоточились на оснащении.

© За рулем

BlueCruise позволяет буквально отпустить руль на 95% европейских магистралей в 16 странах: электроника сама разгоняет, тормозит, держит ряд и следит за взглядом водителя через инфракрасную камеру. Технологию уже начали внедрять в компактный Puma и гибридный Ranger.

В Ford Kuga она войдет в стандарт топ-версий ST-Line X и Active X, а для комплектаций попроще останется платной функцией или по подписке. Причем первые три месяца – бесплатно. Американский Escape, который внешне почти неотличим от «европейца», BlueCruise так и не увидит. Его оснащают системой Co-Pilot360 с адаптивным круизом и контролем слепых зон, но до полноценного «автопилота» ей далеко.