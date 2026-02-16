На Горьковском автозаводе отметили 70-летие советского грузовика ГАЗ-51А.

В феврале 2026 года Горьковский автозавод отмечает сразу несколько значимых юбилеев.

Первое важное событие — 11 февраля 1956 года, то есть ровно 70 лет назад, с конвейера в Горьком начали сходить первые серийные грузовики ГАЗ-51А. Это модель стала развитием ГАЗ-51, в ходе которого применили более крупную грузовую платформу с тремя откидными бортами (вместо одного заднего), надежный стояночный тормоз барабанного типа (он сменил дисковый) и отопитель с обдувом ветрового стекла.

ГАЗ-51А получился простой, надежной и экономичной машиной, что со временем сделало его одним из главных грузовиков страны и настоящим долгожителем: модель выпускали до 1975 года.

Кроме того, 14 февраля 1976 года (полвека назад!) был собран первый серийный образец ГАЗ-14 Чайка, а 13 февраля 1981-го – первая опытно-промышленная партия ГАЗ-3102 Волга. Поздравляем заводчан и всех поклонников российской марки!