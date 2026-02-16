В РФ начались торги за "капсулу времени" Renault Duster

В Новосибирске "Российская газета" нашла в продаже новый Renault Duster, выпущенный в декабре 2012 года. За 14 лет кроссовер прошел менее 10 тысяч километров.

Автомобиль покупался новым у дилера, и с того момента "Дастер" практически не покидал "капитального гаража". Эксплуатация была преимущественно летней.

Машина дополнительно укомплектована сигнализацией, парктрониками, регистратором, автомагнитолой с громкой связью, чехлами на сиденья, ветровиками и рейлингами, новой зимней резиной.

Как удалось выяснить "РГ", автомобиль уже продолжительное время "висит" на продаже. Не исключено, что потенциальные покупатели не хотят Renault Duster без 4х4, а продают именно переднеприводную модификацию. Да еще и на "ручке": 102-сильный атмосферник 1,6 литра комплектуется 5-ступенчатой МКП.

Назначенная цена - 1 250 000 рублей, но владелец допускает обоснованный торг.

