Как изменение утильсбора перекроило рынок подержанных авто из Беларуси

После двух рекордных лет (45,4 и 45,9 тыс. авто в 2023–2024 гг.) импорт легковых автомобилей с пробегом через Беларусь в 2025 году обвалился более чем вдвое – до 19,1 тысячи штук, показав падение на 58 %. Об этом сообщил глава «АВТОСТАТА» Сергей Целиков.

© РИА "ФедералПресс"

До изменения правил утильсбора практически каждый пятый подержанный автомобиль, ввезенный через Беларусь, носил значок BMW – доля баварской марки составляла 20,4 %. С заметным отрывом за ней следовали Volkswagen (7,4 %) и Chevrolet (7 %), а замыкали пятерку лидеров Mercedes-Benz с 6,8 % и Audi с 6,7 %. Картина модельного ряда тоже говорила сама за себя: рейтинг самых популярных машин оккупировали «трешки», «иксы» и «пятерки» BMW, и лишь первую строчку у них сумел отвоевать Chevrolet Equinox.

Однако после 1 декабря расстановка сил на рынке кардинально изменилась. Доля BMW сократилась практически вдвое – до 11,3 %, уступив пальму первенства Volkswagen, который занял 12,1 % рынка. Настоящим сюрпризом стал взлет Peugeot, неожиданно ворвавшегося на третью позицию с результатом 9,4 %. Mercedes-Benz хоть и удержался на четвертом месте (7,2 %), а вот его главный конкурент Audi и вовсе вылетел из десятки. Трансформацию наглядно иллюстрирует и обновленный модельный топ: место премиальных баварских тяжеловесов заняли Volkswagen Jetta и Passat, а также компактные кроссоверы Peugeot 3008 и 5008 и даже американский Buick Encore.

Ранее ФедералПресс писал, что BMW запретила своему китайскому подразделению экспортировать автомобили в Россию.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова