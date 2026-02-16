В ОАЭ при помощи ИИ создали суперкар FLKON

В Объединенных Арабских Эмиратах заявлено о создании первого национального бренда суперкаров - FLKON. Название образовано от английского falcon - "сокол".

© Российская Газета

Проект анонсирован как попытка вывести на рынок национальный суперкар. Пока опубликовано лишь видео, которое, как признались авторы проекта, создано при помощи искусственного интеллекта.

Реального прототипа еще нет - для воплощения задуманного в металле, требуются деньги. Объем необходимых вложений оценивается в 88 млн дирхамов - около 24 млн долларов. Разработчики заявляют о потенциальной доходности для инвесторов от 30 до 130 млн дирхамов в год.

Согласно опубликованной информации, автомобиль получит многорычажную подвеску собственной разработки. Предполагается использование традиционного двигателя внутреннего сгорания без гибридной или электрической составляющей. В качестве трансмиссии заявлена 6-ступенчатая механическая коробка передач.

Создатели проекта рассчитывают, что модель будет омологирована для дорог общего пользования.

В числе ориентиров по позиционированию называются производители эксклюзивных суперкаров - Koenigsegg и Pagani.