Что происходит на дорогах Гаваны на фоне топливного кризиса

На Кубе прошла первая неделя с момента введения ограничений на продажу топлива. Как принятые меры отразились на ситуации на дорогах столицы, выяснил корреспондент "РГ".

Пустые дороги Гаваны

Гавана никогда не была городом, который страдает от автомобильных пробок. В любой момент водитель мог заранее просчитать свой маршрут и время прибытия до пункта назначения. Дорожное движение было максимально спокойным. Однако сейчас, после введения ограничений на продажу бензина, улицы кубинской столицы значительно опустели. Днем можно встретить ограниченное количество автомобилей.

Проблемы с топливом отразились не только на частниках, но и на работе коммунальных служб. Во многих районах Гаваны начались проблемы с вывозом мусора. Спецтранспорт не успевает объезжать все улицы для сбора отходов, что приводит к его накоплению.

Двойной тариф на такси

Сервис такси продолжает работать. "Сейчас на линии есть машины. Мы используем топливо, которое купили впрок", - рассказал корреспонденту "РГ" водитель Рауль.

Топливный кризис привел к значительному росту цен на эту услугу. Если воспользоваться местным приложением для вызова такси La Nave, то видно, что стоимость поездки увеличилась более чем вдвое. Если раньше за маршрут длительностью 5-10 минут можно было заплатить 1400 песо (2,8 доллара), то сейчас уже 3325 песо (6,65 доллара). При этом мы говорим про тариф "эконом". Ночью цена может достигать 6000 песо (12 долларов) за ту же поездку.

На фоне роста спроса на бензин появляется все больше неофициальных предложений по его продаже с рук. Цены в Гаване стартуют уже от 2000 песо (4 доллара) за литр, когда на АЗС этот же объем можно было приобрести за 1,3 доллара. Рауль полагает, что некоторые водители могут оставить работу в такси и начать продавать свои запасы, поскольку это выгоднее. При подобном развитии ситуации можно прогнозировать сокращение машин на линии и дальнейший рост стоимости услуг перевозчиков.