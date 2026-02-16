Мэрия Нижнего Новгорода закупит в лизинг 110 спецмашин

Почти 110 спецмашин собирается закупить в лизинг мэрия Нижнего Новгорода. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале.

Речь идет о технике для всесезонной уборки города: автогрейдерах, бульдозерах, фронтальных погрузчиках, мини-погрузчиках, тракторах и многом другом.

Кроме того, власти планируют на 25% нарастить число вакуумных машин, так как после снежной зимы может сложиться непростая ситуация с таянием. Для этих целей хотят приобрести камазы с бочками объемом 10 и 8 кубометров.

Шалабаев также подчеркнул, что с 2021 года парки муниципальных дорожных предприятий были увеличены более чем на 400 машин, а «откровенный хлам на колесах» списали с баланса, сейчас планируется сделать так же.

