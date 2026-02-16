На чье место приходят в России микрокары Eonyx

Не так давно в РФ стартовали продажи микрокаров Eonyx. "Российская газета" решила вспомнить популярные отечественные малолитражки советских и постсоветских времен.

© Российская Газета

Реализация электромобилей Eonyx M2 (City), Eonyx Profi и Eonyx Cargo ведется в Москве, Калининграде, Краснодаре и Новороссийске, есть планы по расширению дилерской сети.

Представители дистрибьютора верят в перспективность сегмента электрических миникаров на российском автомобильном рынке, указывая, что он остается, по сути, пустующим. Цены на пассажирские и грузопассажирские исполнения отечественных микрокаров начинаются от 600 тысяч рублей, с учетом госсубсидии в 294 000 рублей.

В нашей стране существовали и другие отечественные мини-автомобили. Рассказываем, что это были за машины.

С3А, или "Моргуновка"

Одним из самых известных микрокаров послевоенных советских времен является модель С3А производства Cерпуховского Мотозавода (СМЗ). Этот микроавтомобиль окрестили в народе "Моргуновкой" из-за сцен с ним в фильме Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Транспортное средство, пришедшее на смену трехколесной мотоколяске С-1Л производства СМЗ, разрабатывалось специально для ветеранов Великой Отечественной войны с инвалидностью и распределялось либо бесплатно через органы соцобеспечения, либо с частичной оплатой, в зависимости от группы инвалидности. Формально автомобиль выдавался на пять лет. Через 2,5 года владелец должен был отправить мотоколяску на бесплатный капремонт, а еще через 2,5 года - сдать государству в обмен на новую модель. Однако многие инвалиды выкупали такие ТС по остаточной стоимости.

С3А оснащался ручным управлением и был четырехколесным. Кузов был цельнометаллическим, двухместным. Одноцилиндровый двухтактный мотоциклетный двигатель ИЖ-56 с воздушным охлаждением при объеме 0,35 л развивал 8,5 л.с. Микрокар развивал "максималку" 50 км/ч. В качестве трансмиссии использовалась 4-ступенчатая мотоциклетная коробка передач без задней скорости. Точнее, для движения назад использовался рычаг реверса, позволявший ехать задним ходом на любой передаче. А в "Операции "Ы" герой разворачивает С3А, приподнимая и перетаскивая "корму" машины руками - С3А весил всего 425 кг.

Также такая мотоколяска имела передовое на тот момент реечное рулевое управление. А вот колодочные тормоза были установлены только на задних колесах, так что замедление машины было, мягко говоря, не рекордным. В салоне при этом еще и отсутствовал отопитель.

Модель выпускалась на СМЗ с 1958-го по 1970-е годы. За это время было выпущено более 200 тысяч экземпляров С3А. После появления более комфортных автомобилей с ручным управлением (например, некоторых модификаций "Запорожца") потребность в таких мотоколясках постепенно отпала.

"Ока"

Микрокар "Ока" (ВАЗ-1111, СеАЗ-1111, КамАЗ-1111, Астро 11301) был разработан на Волжском автозаводе и выпускался на нескольких отечественных предприятиях с 1988 по 2008 год. Всего было произведено около 700 тысяч машин.

Появление "Оки" связывают с критикой Министерства автопромышленности СССР за дефицит транспорта для инвалидов. Новинка была призвана заменить устаревшие мотоколяски СМЗ. В процессе разработки привлекались инвалиды, медики и ортопеды.

В 1988 году первые опытно-промышленные партии "Оки" были изготовлены на АвтоВАЗе (300 автомобилей) и КамАЗе. На СеАЗе сборка началась позже - в 1989 году.

По сравнению с мотоколясками "Ока" оказалась намного комфортней, динамичней и лучше управлялась. У "Оки" было множество прозвищ. "Бешеная табуретка", "креветка", "кабина от КамАЗа", "окурок", "коробочка" - лишь некоторые из них.

Двигатель ВАЗ 111 проектировали с чистого листа. Но в итоге за основу был взят мотор от ВАЗ-2108, от которого "отрезали" первый и четвертый цилиндры. Так появился силовой агрегат объемом 0,65 литра, мощностью 29 л.с., работавший с четырехступенчатой "механикой". В 1996 году на модель начали устанавливать двигатель объемом 0,75 литра, мощностью 31,7 л.с. - это была "половинка" от 1,5 литрового агрегата ВАЗ-21083.

В продаже встречались и более необычные исполнения - такие, как "Ока" с китайским 1-литровым мотором (55 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также 1,1-литровый 49-сильный мотор МеМЗ-245 от "Таврии", сочетавшийся с 4-ступенчатой "механикой". "Ока" также стала первой серийной моделью в СССР с передним приводом и поперечным расположением двигателя.

Дольше всего собирали "Оку" в Серпухове, последние экземпляры покинули конвейер осенью 2008 года.

"Мишка"

Малолитражный автомобиль "Мишка" (ТМ-1131 "Туляк") разрабатывался в России в конце 90-х годов. Предполагался выпуск машин с кузовами универсал, фургон и пикап.

Модель позиционировалась как малобюджетный народный автомобиль А-класса. Предполагалось, что в 1999 году выпуск машин будет налажен на мощностях Тульского комбайнового завода, ставшего впоследствии "ЗИЛом", но в итоге модель так и не встала на конвейер.

"Мишка" имел несущий металлический каркас кузова с пластиковыми панелями. По технике это была комбинация узлов и агрегатов "Оки", а также моделей ЗАЗа, УАЗа, ГАЗа и АвтоВАЗа.

Опытные образцы оснащались двигателем МеМЗ-307 (Мелитопольский моторный завод) мощностью 70 л.с. и 5-ступенчатой "механикой". Заявлялись максимальная скорость 155 км/ч и расход топлива на уровне 5,8 л/100 км. Предполагались установка кондиционера, электроусилителя руля, ABS и даже 4-ступенчатой АКПП.

В итоге в 2011 году было собрано около 10 экземпляров, на которых проходили ходовые испытания. В том же году реализация проекта по серийному производству в Туле была приостановлена по ряду причин, связанных с финансовыми, политическими, техническими и рыночными факторами.