В России страховщики пожаловались на жадных автомобилистов

В РФ страховщики пожаловались на жадных водителей. Российский союз автостраховщиков (РСА) заявил, что россияне всё чаще отстаивают свои права в суде и требуют выплаты за повреждения автомобилей в ДТП сверх лимита чтобы отремонтировать машины самостоятельно. Страховщики просят у Банка России запретить подобную практику.

В частности, на данный момент компания «Т-страхование» обратилась в Конституционный суд России с просьбой признать практику взыскания убытков сверх положенных гражданам 400 000 рублей несправедливой и незаконной, даже если выплаты не хватает на ремонт автомобиля.

В РСА отметили, что чаще всего с подобными ситуациями сталкиваются компании, «у которых есть сложности с организацией ремонта на технической станции по направлению».

«Поэтому зачастую такие споры стали приводить к судам и, соответственно, к тем решениям, когда выплата, которая назначается по решению суда, превышает тот лимит, который установлен законом об ОСАГО для выплаты по имуществу. Основная сложность состоит именно в этом», — посетовали в союзе.

Помимо этого, страховщики жалуются на отсутствие в законе нормы, которая определяет порядок действий в случаях, когда восстановительный ремонт не состоялся или невозможен.

«Мы надеемся, что изменения, предполагаемые для внесения, будут способствовать выработке более понятного механизма действий каждой из сторон: как в случае проведения ремонта, так и в случае, если происходит только выплата. В свою очередь это поможет в будущем изменить и судебную практику, так как, на наш взгляд, основная сложность состоит именно в том, что при судебных разбирательствах не учитываются текущие изменения в законодательстве, соответственно, текущие изменения в обстоятельствах. И это приводит к выплатам сверх лимита», — считают в РСА.

Одновременно они уточняют, что если все будут пытаться полностью отремонтировать автомобили после ДТП, то это «неизбежно негативно скажется в будущем на всех страхователях», так как цены на ОСАГО придётся поднимать.