Volkswagen сократит расходы своих компаний на 20%. Кризис, который привел к урезанию бюджета, вызван обвалом продаж на ключевых рынках, а также перерасходом средств на разработку программного обеспечения и новых платформ, сообщает Carscoops.

© Motor.ru

План жесткой экономии был представлен еще в январе 2026 года генеральным директором Volkswagen AG Оливером Блюме. Детали пока не раскрываются, но, одним из возможных сценариев является закрытие некоторых предприятий.

Предыдущие меры по сокращению затрат на заводах в Вольфсбурге, Эмдене и Цвиккау не оправдали ожиданий.

В первой половине 2025 года операционная прибыль Volkswagen упала на 33%. Только торговые пошлины США обошлись концерну в 1,3 млрд евро.

Это не первая волна сокращений: в конце 2024 года Volkswagen уже анонсировал программу, по которой к 2030 году только в Германии лишатся работы более 35 тыс. сотрудников концерна.

Ранее сообщалось, что УАЗ испытывает новые дизельные модели в экстремальных условиях.