У владивостокца забрали машину за неуплату штрафов

Злостный неплательщик лишился автомобиля, сообщает ИА DEITA.RU.

У одного из автомобилистов Владивостока, который не платил штрафы за нарушения ПДД, судебные приставы изъяли автомобиль Toyota Aqua. Об этом сообщает ФССП региона. Профилактическое мероприятие «Должник» выявило серьезные задолженности у горожанина.

В ходе межведомственного рейда сотрудники Госавтоинспекции Владивостока изъяли транспортное средство «Тойота Аква» у злостного неплательщика и передали его сотрудникам ФССП России по Приморскому краю.

Отметим, что приставы действовали строго в рамках закона. Сейчас сотрудники ФССП имеют право арестовать имущество, если общая сумма задолженности весьма солидная.

При этом автомобиль могут безвозмездно изъять в собственность государства за грубые повторные нарушения. Например, езду в пьяном виде или повторный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60–80 км/ч.

Согласно закону, легально не платить штраф можно лишь в случае, если истек срок давности взыскания. Игнорирование штрафов без правовых оснований ведет к принудительным мерам и ужесточению наказания - как в случае с незадачливым владивостокским автолюбителем.