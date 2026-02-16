В Россию начали поступать новые кроссоверы Honda WR-V. За счет льготных ставок утильсбора стоимость этих автомобилей выглядит весьма привлекательно на фоне официально представленных в РФ конкурентов. Однако стоит отметить, что машины идут с правым рулем.

Самые выгодные предложения сосредоточены в дальневосточных городах. Например, в столице Приморья частная компания предлагает Honda WR-V в комплектации Z+ за 1 415 000 рублей из ближайших поставок. За эту сумму клиент получает автомобиль с комбинированной обивкой салона из ткани и экокожи, кожаным мультирулем, климат-контролем, круиз-контролем и функцией Star-Stop.

Во Владивостоке также можно приобрести кроссовер с черно-коричневым салоном и полностью кожаной обивкой сидений за 1 600 000 рублей. Машина с установленной штатной медиасистемой обойдется на 69 тысяч рублей дороже.

За пределами Дальнего Востока цены на новые Honda WR-V выше. В Новосибирске такой автомобиль обойдется минимум в 1 800 000 рублей, в Новороссийске - в 1 850 000 рублей, в Абакане - в 1 890 000 рублей, а в Барнауле - в 1 910 000 рублей.

Как отмечает портал "Автоновости дня", самые высокие прайс-листы на WR-V наблюдаются в Красноярске (1 950 000 рублей), Иркутске (2 068 000 рублей) и Томске (2 080 000 рублей). За машины из наличия суммы еще выше: в Старом Осколе за новый WR-V просят 2 290 000 рублей, а в Хабаровске - 2 600 000 рублей.

Все кроссоверы безальтернативно оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 121 л. с., который работает в сочетании с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

