В Малайзии идет подготовка к рыночному дебюту кроссовера Lepas L4

В Малайзии идет подготовка к рыночному дебюту нового кроссовера Lepas L4 - аналога Chery Tiggo 4. В России модель может появиться под отечественным брендом Tenet Plus.

© Российская Газета

Внешность кроссовера была рассекречена еще в прошлом году, а теперь стали известны габариты новинки.

Lepas L4 относится к компактным кроссоверам: длина кузова - 4406 мм при колесной базе 2700 мм.

Таким образом, Lepas L4 крупнее "собратьев" - Chery Tiggo 4 и Tenet T4. У них размер колесной базы на 90 мм меньше.

Lepas L4 получил турбированный двигатель 1,5 литра мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатую роботизированную коробку передач. Привод - передний.

Цены на Lepas L4 пока не раскрываются.

В России в первой половине года будет запущено производство автомобилей под маркой Tenet Plus - это кроссоверы, основанные, как предполагается, на моделях Lepas.