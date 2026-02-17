Япония идет в лидерах по ввозу авто в РФ

С 1 января 2022 года по 31 января 2026 года в Россию ввезено 1,56 млн легковых автомобилей с пробегом, приводит статистику глава "Автостата" Сергей Целиков.

© РИА Новости

По его данным, более половины поставок пришлось на Японию - 841 тысяч автомобилей. Страна сохраняет лидерство среди направлений импорта подержанных машин.

На втором месте по итогам всего периода находится Южная Корея - 207 тысяч автомобилей. Третью позицию занимает Беларусь, откуда за четыре года ввезено 143 тысяч легковых автомобилей с пробегом.

Существенные изменения произошли в структуре поставок за последние два года, отмечает эксперт. Китай, который за весь рассматриваемый период обеспечил импорт 115 тысяч автомобилей и формально занимает четвертое место, к концу 2025 года вышел на вторую позицию по текущим объемам.

Январская динамика 2026 года указывает на дальнейший рост экспорта подержанных автомобилей из Китая. При сохранении тенденции страна может приблизиться к показателям Японии.

В пятерку крупнейших направлений за три с небольшим года также вошла Армения - 74 тысяч автомобилей за четыре года. При этом основной объем был в 2023 году. В настоящее время поставки по этому каналу практически сошли на нет.

Стабильным, хотя и менее масштабным направлением остается Грузия. За четыре года из этой страны ввезено 58 тысяч автомобилей. Рост грузинского реэкспорта пришелся преимущественно на 2025 год, главным образом за счет поставок автомобилей североамериканского происхождения.

Ранее "РГ" рассказывала, что с апреля 2026 года вступят в силу изменения утильсбора, которые направлены на прекращение поставок автомобилей с заведомо заниженной стоимостью из Киргизии и других стран ЕАЭС.