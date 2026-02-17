УАЗ планирует значительно расширить географию поставок

В пресс-службе УАЗа "Российской газете" рассказали о планах по расширению экспортной географии выпускаемых внедорожников.

© Пресс-служба УАЗа

В настоящее время УАЗы поставляются в Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан.

"В перспективе список экспортных рынков планируется расширить. В сфере интереса - государства Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока. Возможности и форматы сотрудничества в настоящее время обсуждаются", - рассказали на Ульяновском автозаводе.

По итогам 2025 года объем экспортных поставок УАЗов превысил 1,1 тысячи автомобилей.

Ранее "РГ" рассказывала, что УАЗ проводит тестовые испытания новых дизельных моделей в суровых условиях.