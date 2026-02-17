В Кузбассе сильно подешевели премиальные автомобили

Машины премиум-класса с пробегом резко упали в цене на популярной платформе в Кемеровской области.

© Vse42.ru

Средняя стоимость премиального автомобиля в 2025 году составила в Кузбассе 3,8 млн рублей – это на 8,2% меньше, чем в 2024 году, говорится в исследовании Авито Авто.

Особенно заметно подешевели BMW X6 (в среднем – 37,2% до 4,7 млн рублей), Mercedes-Benz GLE-класса (-24,9% до 8,1 млн рублей), Audi Q8 (-18,3% до 3 млн рублей), BMW Х5 (-17,9% до 5,2 млн рублей) и Mercedes-Benz C-класса (-16,1% до 2,3 млн рублей).

Самыми популярными в прошлом году премиум-авто с пробегом были BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Audi, EXEED. Наиболее востребованные – Lexus RX и BMW X5, а также Audi Q8.

По сравнению с 2024 годом, лидерами по росту спроса на премиальное авто с пробегом стал Tank (+67%). BMW прибавил 26,9%. Среди отдельных моделей сильнее всего спрос вырос на Tank 300 (+212,1%) и EXEED TXL (+78%). Рост спроса также показали Lexus GX (+27%) и BMW 3 серии (+22,2%).