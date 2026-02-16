Aurus анонсировал новую модель. На сборочной площадке в Татарстане проводятся плановые работы по модернизации оборудования, в том числе проводится подготовка к запуску обновлённой модели. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

© Quto.ru

«В настоящий момент на производственной площадке Aurus в Елабуге проходят работы по модернизации производственных операций в соответствии с графиком индустриализации, включая подготовку к выпуску обновленной модели», — подчеркнул производитель.

После завершения работ производство новых Aurus продолжится в штатном режиме.

Также в компании отметили, что производственный план отечественного бренда «реализуется в установленные сроки и в соответствии с плановыми показателями», а «все обязательства перед коллективом будут выполнены в полном объёме».

О какой именно новинке идёт речь, пока не уточняется. Ранее сообщалось, что в России сертифицирован обновлённый лимузин Aurus Senat для президента страны, также отечественный производитель получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на свой мотоцикл Merlon. Документ даёт право начать серийное производство и продажи модели на российском рынке.