Русскую Marussia клонировали в ОАЭ без спроса Фоменко

Арабы украли дизайн первого русского спорткара "Маруся". Автомобиль Flkon (от англ. falcon — сокол), представленный в ОАЭ, сильно напоминает модели Marussia Motors, выпускавшиеся с 2007 по 2014 годы.

Автомобиль Flkon получил многорычажную подвеску собственной разработки и классический двигатель внутреннего сгорания. В качестве трансмиссии заявлена шестиступенчатая механическая коробка передач.

Производство запустят после привлечения инвестиций в размере 24 млн долларов. За помощь с поиском инвестора компания готова заплатить 500 тыс. долларов.

Компания Marussia Motors основана телеведущим и шоуменом Николаем Фоменко и бизнесменом Ефимом Островским. Позже партнером проекта стал Антон Колесников. Название бренда происходит от имени старшей дочери Фоменко — Маруси.

Были разработаны основные модели: Marussia B1 (заднеприводное купе) и Marussia B2 (более агрессивное и футуристичное купе, по сути — глубокий рестайлинг B1). Позже появился прототип семиместного полноприводного внедорожника Marussia F2.

В 2014 году компания Marussia фактически прекратила существование, обанкротившись.

