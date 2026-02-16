В России таксистам смягчат наказание за отсутствие одного документа

В РФ таксистов перестанут жёстко наказывать за отсутствие одного документа. Думский комитет по законодательству и госстроительству одобрил поправку, согласно которой штрафы для водителей такси за отсутствие страховки ОСГОП будут снижены. Сам документ, напомним, страхует пассажиров и их имущество в случае аварийной ситуации.

Сегодня, если водитель игнорирует требования законодательства и не оформляет полис, ему грозит крупный штраф. Для должностных лиц — от 25 000 до 50 000 рублей, для юрлиц — от 500 000 до 1 000 000 рублей.

По мнению автором поправок, наказание излишне суровое. Поэтому его предложено смягчить до 5 000 рублей для водителей-частников, до 25 000 рублей для предпринимателей и до 40 000 рублей для юрлиц.

В пояснительной записке к документу указано, что изначально санкции устанавливались, прежде всего, для крупных железнодорожных, воздушных и иных видов перевозок, так как для них «высокие штрафы могут быть соразмерными» прибыли.

«Для перевозчиков легковым такси, оборот которых может достигать до 5,5 млн рублей, такие штрафы представляются чрезмерно высокими», — говорится в документе.

Тем временем в России страховщиков обяжут взыскивать ущерб с виновников ДТП. На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, согласно которому страховые компании будут обязаны взыскивать с виновников ущерб в дорожно-транспортных происшествиях с отягчающими обстоятельствами по «автогражданке».