В России появился новый кроссовер за 2,6 млн рублей

Марка Changan назвала цены кроссовера CS35 Max. В базовой версии автомобиль оснащается тремя экранами, подогревом передних сидений и руля, камерой заднего вида и зимним пакетом. В плане техники модель предлагает турбированный двигатель, 7-ступенчатую преселективную трансмиссию и передний привод.

© Motor.ru

Зимний пакет включает подогрев руля, сидений спереди и сзади, а также обогрев лобового, заднего и боковых стекол. Кроме того, инженеры усилили антикоррозийную защиту и улучшили лакокрасочное покрытие.

Благодаря 115 дополнительным звукоизоляционным элементам и модернизированной виброизоляции (улучшение на 50%) уровень шума и вибраций оказался значительно снижен.

Габариты кроссовера существенно увеличены: длина выросла на 210 мм, ширина — на 35 мм, а колесная база — на 110 мм. Это улучшило пространство внутри салона и повысило устойчивость автомобиля.

Между тем, кроссовер Changan CS75 Pro получил российское ОТТС. Модель планируют вывести на рынок РФ до конца 2026 году, о чём говорят данные из Оодобрения типа транспортного средства (ОТТС).