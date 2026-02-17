Словно из автосалона: в РФ сняли с хранения и продают новый ВАЗ-2106

На одном из автомобильных агрегаторов "Российской газете" удалось обнаружить в продаже в столице России почти новый седан ВАЗ-21065 2000 года с небольшим пробегом - на одометре застыла цифра в 9300 км. За 25 лет машина находилась в руках одного хозяина.

Владелец утверждает, что машина пребывает в отличном техническом и внешнем состоянии. Все детали заводские, автомобиль не попадал в аварии и не имеет дефектов. Дно и скрытые полости обработаны антикоррозийным средством. Фотографии в объявлении подтверждают слова продавца - "Жигули" выглядят как новые. Стоит отметить, что это один из последних экземпляров "Шестерки", произведенных на заводе в Тольятти. С 2001 года выпуск модели был перенесен в Ижевск.

В багажнике автомобиля до сих пор сохранился полный комплект заводского инструмента и технической документации.

Под капотом скрывается классический ВАЗовский 4-цилиндровый карбюраторный силовой агрегат объемом 1,5 литра мощностью 72 лошадиные силы, который работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Продавец просит за свою "капсулу времени" 921 000 рублей.

