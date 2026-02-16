В «Яндекс.Такси» спрогнозировали подорожание поездок в Москве до 20%

Причина в увеличении времени в пути на фоне сильных снегопадов.

«Поездки на такси сегодня в течение дня занимали на 25-30% больше времени по сравнению с обычным днём. Из-за усиления осадков и снижения видимости в сумерки с 17:00 длительность поездок растёт ещё сильнее, такая динамика сохранится ориентировочно до 21:00», — заявили ТАСС в «Яндекс.Такси».

Там уточнили, что спрос сегодня вечером будет выше, чем обычно в будни. При этом число водителей на линии в понедельник остаётся неизменным. В отдельных районах Москвы, где заказов больше, чем доступных машин, временно срабатывает повышающий коэффициент.

В компании отметили, что непогода в Москве продлится до выходных. При планировании поездок жителям города рекомендуют сравнивать разные способы передвижения и выбирать оптимальный по времени и стоимости.