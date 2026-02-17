Российский дилер GAC решил подзаработать на ковриках за сотни тысяч

Компания GAC объявила о старте приема предварительных заявок на свою новую модель — гибридный кроссовер S7. Эксперты Telegram-канала «Китайские автомобили» обратили внимание на разную ценовую политику у производителя и дилеров. В частности, коврики в автосалонах стоят 400 тысяч рублей.

Китайский бренд обнародовал начальную стоимость — от 5 249 000 рублей. Ранее инсайдеры прогнозировали ее размеры в диапазоне от 5 699 000 до 6 049 000 рублей. Базовая цена учитывает специальные предложения — программы trade-in и «Второй автомобиль в семью».

Впрочем, по словам источника, итоговые ценники у дилеров существенно отличаются от стартовой отметки. Так, в одном из автосалонов покупка одного и того же автомобиля в исполнении SX Premium обойдется в 6 549 900 и 6 949 900 рублей. Итоговая цифра зависит от выбранных дополнительных опций. При внимательном изучении прайс-листа видно, что единственным отличием двух автомобилей оказались так называемые «ковры салона». Таким образом, наценка за них составляет 400 тысяч рублей.

Эта ситуация возвращает в 2021 год, когда после локдауна и обрушения продаж дилеры пытались продать и без того дорогие машины еще дороже за счет различных дополнительных опций, включая коврики.

GAC S7 построен по схеме последовательного гибрида. Это означает, что двигатель внутреннего сгорания здесь выполняет функцию генератора. Движение обеспечивают два электрических мотора — по одному на передней и задней осях. Силовой агрегат внутреннего сгорания выдает 156 лошадиных сил. Пиковая совокупная отдача двух электродвигателей достигает 340 лошадиных сил. Показатель так называемой 30-минутной максимальной мощности, который в России используется для расчета транспортного налога, составляет 122 лошадиные силы. Что касается запаса хода, то производитель заявляет 867 километров суммарного пробега по циклу NEDC. Только на электротяге автомобиль способен преодолеть до 153 километров.

В топовой версии SX Premium предусмотрены доводчики дверей, интерактивная световая графика, аудиосистема с 21 динамиком, отделка сидений кожей Nappa и полный набор парковочных датчиков. Перчаточный ящик отделан бархатистым материалом, однако инженеры почему-то не оснастили его подсветкой — неожиданно для автомобиля премиального ценового уровня.

