Mercedes-Benz готовит электрический C-Class: каким он будет

Ожидается, что премьера «зелёной» новинки немецкой марки пройдёт в июле 2026 года. Вероятно, максимальный запас хода у такого лифтбека окажется равным почти 800 км.

История модели, которая получила название Mercedes-Benz С-Class, началась в 1993 году, за прошедшее время автомобиль успел несколько раз сменить генерацию. Актуальное пятое поколение было представлено в феврале 2021 года, а сейчас компания активно занимается разработкой следующей «цешки», причём предполагается, что у новинки будет вариант с полностью электрической «начинкой», который получит в том числе ряд внешних отличий.

Пока что марка держит экстерьер «зелёного» С-Class в секрете, однако недавно его прототип, «спрятанный» с помощью маскировочной плёнки, был замечен во время зимних испытаний. Теперь дизайнер испанского издания Motor.es. предложил свой вариант потенциальной внешности будущего Mercedes-Benz C-Class with EQ Technology (теоретически модели могут присвоить такое длинное название).

Ожидается, что это будет лифтбек, в отличие от модификации с ДВС, которую по-прежнему предложат в кузове седан. Судя по рендерам, передняя часть электрической «цешки» может получить крупную заглушку в форме традиционной радиаторной решётки с рисунком в виде горизонтальных полос, рядов «пикселей» между ними, плотной хромированной рамки вокруг, а также большого логотипа внутри.

По бокам от заглушки находится «раскосая» головная оптика со световым рисунком из трёхлучевых звёзд и тонких полос ходовых огней. В нижнюю часть переднего бампера интегрированы центральный и пара боковых воздухозаборников. В профиль можно увидеть традиционные наружные зеркала и выдвижные дверные ручки, а также хромированную рамку бокового остекления.

Художник нарисовал Mercedes-Benz C-Class EQ большой «монофонарь» на корме – тоже с рисунком из нескольких трёхлучевых звёзд. В нижней части заднего бампера можно увидеть узкие воздуховоды, горизонтально вытянутые штрихи светоотражателей, а также довольно объёмный диффузор с хромированной декоративной кривой линией (её контур огибает задние датчики парковки лифтбека).

Салон новинки пока тоже не показан, ожидается, что у «зелёного» С-Class будет «парящая» передняя панель MBUX Superscreen, которая будет включать в себя 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, а также два дисплея диагональю 10,25 дюйма – один исполнит роль виртуальной приборки, второй – мультимедийного экрана для переднего пассажира. Предполагается, что опционально будет доступна система MBUX Hyperscreen с увеличенными дисплеями и максимальным разрешением.

По предварительным данным, у модели будут версии как с одним электродвигателем, так и с двухмоторной силовой установкой. По данным издания, первым в продажу поступит полноприводный вариант, совокупная отдача системы которого составит 489 л.с., также ему прочат тяговую батарею полезной ёмкостью 94 кВт*ч и максимальный запас хода, равный почти 800 км. Одномоторным версиям будет положен «младший» аккумулятор, дальнобойность, вероятно, составит около 600 км.

Премьера Mercedes-Benz C-Class EQ ожидается в июле 2026-го, старт продаж – в октябре текущего года, в конце года появятся модификации попроще. В издании предположили, что за вариант с двухмоторной установкой в Европе попросят около 69 000 евро (эквивалентно примерно 6,28 млн рублей пор текущему курсу).