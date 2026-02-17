На магистралях Петербурга будут курсировать еще сто электробусов из Минска

Самая масштабная партия белорусских электробусов с ночной зарядкой предназначена для магистралей Санкт-Петербурга, подтвердили БЕЛТА 16 февраля в руководстве мэрии.

В Северную столицу, уточнили в отраслевом комитете агентству, уже завершена поставка ста машин МАЗ 303Е23 повышенного класса комфортности. Причем ключевой особенностью новинки считается их фактически стопроцентная локализация в рамках Союзного государства. Все ее компоненты, добавляют создатели электробуса, произведены в России и Беларуси.

А в мэрии Северной Пальмиры с особой гордостью уточняют, что данный проект реализован машиностроителями в рекордные сроки. Для отправки всей партии пассажирских машин понадобилось чуть больше года.

Что же касается особенности транспортной модели, то, по словам ее создателей, она оснащена энергоэффективной батареей с запасом хода не менее 240 километров, что позволяет отказаться от дневной подзарядки.

Для Северной российской столицы разработан и уникальный комплект, включающий систему приоритетного проезда, камеру контроля состояния водителя с виброоткликом и интегрированные сервисы оплаты, навигации и информирования пассажиров.