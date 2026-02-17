Показание приборов о наличии алкоголя станет основанием для экспертизы

МВД предлагает сделать показания приборов о наличии паров этанола основанием для экспертизы

В настоящее время достаточными основаниями полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, инспекторам разрешено считать пять признаков: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение цвета лица, а также поведение, не соответствующее обстановке. Достаточно одного из этих факторов для того, чтобы водителю предложили пройти на медицинское освидетельствование. В силовом ведомстве считают, что на сегодняшний день этого мало.

По данным МВД, сегодня почти каждое десятое дорожно-транспортное происшествие и каждый четвертый смертельный случай происходят по вине нетрезвых водителей. В прошлом году было возбуждено 371 тыс. дел об административных правонарушениях в отношении водителей, севших за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В том числе 223 тыс. дел за управление в нетрезвом виде, 148 тыс. дел — за отказ от прохождения освидетельствования.

В ведомстве считают, что немного исправить положение поможет дополнение списка признаков, достаточных для отправки автомобилиста на медосвидетельствование новым пунктом. Это показания приборов, свидетельствующих о наличии паров этанола в выдыхаемом воздухе или наркотических средств и психотропных веществ в образце биологического материала (слюна). Введение дополнительной меры должно способствовать предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий.