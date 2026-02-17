Китайский кей-кар BYD Racco для Японии: новые подробности

Старт продаж электрического микровэна BYD намечен на лето. Модель предложат с двумя вариантами батареи на выбор.

Вот уже три года как китайская фирма BYD продает свои легковушки в Японии. Начинала компания с электрических паркетника Atto 3 и хэтчбека Dolphin, затем гамму пополнили «зеленые» же седан Seal и кроссовер Sealion 7, а под конец прошлого года на рынок вышел гибридный кросс Sealion 6 (в родном Китае у некоторых моделей другие названия). Особых успехов в Стране восходящего солнца китайцы так и не достигли, хотя по итогам 2025-го, согласно статистике самой BYD, продажи выросли на 68% до 3742 единиц. Улучшить свои позиции компания намерена с помощью модели Racco, созданной специально для Японии и относящейся к популярному там сегменту кей-каров.

Дебютный показ субкомпакта провели прошлой осенью в Токио на выставке Japan Mobility Show. А сегодня BYD запустила промо-сайт модели, где впервые продемонстрировала фирменные изображения интерьера Racco. Вдобавок производитель поделился кое-какими свежими данными. Впрочем, сначала вновь пробежимся по внешности новинки.

BYD Racco – это электрический микровэн со сдвижными задними дверями (идут уже в базе). Модель имеет традиционный для своего сегмента прямоугольный кузов с высокой крышей. Вэну также достались объединенные вставкой в цвет кузова фары с диодными С-образными ходовыми огнями и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Как сообщалось ранее, длина Racco равна 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1800 мм. То есть размеры регламентированы японским законодательством для кей-каров.

Внутри BYD Racco установили лаконичную переднюю панель, трехспицевый руль, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Под центральным планшетом есть два ряда физических кнопок, которые отвечают за управление «климатом» и прочими функциями.

Официально объявлено, что Racco имеет передний привод. Мощность электродвигателя компания BYD все еще не раскрыла. Зато китайцы рассказали о том, что микровэн будет доступен с двумя вариантами батареи на выбор – емкостью примерно 20 и 30 кВт*ч. С базовым аккумулятором кей-кар проедет «более 200 км», с топовым – «более 300 км».

На японский рынок BYD Racco выйдет летом текущего года. Больше подробностей о новинке появится ближе к дате старта продаж.