В Иркутской области появился дорожный знак с дайвером вместо пешехода

В Иркутской области появился дорожный знак с дайвером в экипировке для погружения вместо пешехода. Эту идею «своровали» у директора местного дайвинг-центра Михаила Сысенкова его бывшие ученики, заявил он сам «Подъёму».

© Газета.Ru

Пародию на знак пешеходного перехода с идущим по «зебре» аквалангистом поставили на обочине дороги в рабочем поселке Листвянка Иркутского района неподалеку от дайвинг-центра «Байкал — Фартовый».

«Идея наша. Воплотили мои бывшие ученики, но я с ними не в контакте. Вообще-то это незаконно, мы в этом не участвуем. Они в очередной раз хайпанули. Потом разбирательства – все уберут и будут извиняться. Ничего нового. Ворованные идеи долго не живут», — заявил Сысенков.

Самовольная установка дорожных знаков в России запрещена ПДД даже на придомовой территории, за нее предусмотрена административная ответственность со штрафами до 10 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для юрлиц.

С 2026 года в России появились новые дорожные знаки — в частности, «Глухие пешеходы» и «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие».

