В России выросло число аварий из-за контрафактных запчастей

В России выросло число ДТП из-за поддельных запчастей. Они являются причиной почти каждой пятой аварии, пишет «Лента.ру» со ссылкой на экспертов компании Brannor. Такими деталями оснащен каждый третий автомобиль.

© BFM.RU

Одни только контрафактные тормозные диски и колодки имеют непредсказуемые фрикционные свойства, подвержены перегреву и быстрому износу, что существенно увеличивает тормозной путь. По словам экспертов, именно в сегменте тормозных систем за последний год объем нелегальной продукции вырос примерно на 40%.

В 2025 году доля поддельных автокомпонентов достигла 32% против 23% годом ранее. При этом доля оригинальных деталей для иномарок ушедших брендов сократилась до 20%.

Комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

Игорь Моржаретто партнер аналитического агентства «Автостат» «Во-первых, это статистика конкретной одной компании. У нее могут быть свои данные, в целом по стране могут быть другие данные. Да, специалисты давно предупреждают, что из-за сложной ситуации с запчастями может вырасти аварийность. Но, насколько я знаю, в целом по стране аварийность пока по причине технического состояния автомобиля — в эту строчку записывается — не увеличилась. Тем более что доказать факт, что что-то случилось именно потому, что колодки левые, достаточно сложно. Для этого нужна очень дорогая и сложная экспертиза. Обычно на такую экспертизу не идут. Как правило, первая причина — превысил скорость, не справился с управлением. Вторая причина — видимо, что-то с колодками. Как правило, вторую причину записывают, а техническую экспертизу не проводят. Я не думаю, что ситуация настолько плоха, как говорят эти цифры. Но она не хороша. И надо быть очень осторожным при выборе запчастей, хотя и государство, и сами компании достаточно строго сейчас следят за качеством. Тот же сервис, если он поставит левые колодки, будет отвечать. Статистику за год ГАИ еще не публиковала. Она будет в конце марта — начале апреля. И я ничего не слышал, хотя общаюсь с этими людьми, что у нас есть резкий рост по причине неудовлетворительного технического состояния автомобиля. Подделывают расходники в первую очередь. Условно говоря, поддельный двигатель — это оксюморон, нет такого. А вот расходники вроде тех же самых тормозных колодок, дисков, шаровых опор встречались и наверняка встречаются сейчас. Просто надо понимать, где ты покупаешь. Надо или в проверенном магазине, или в сервисе — тогда ты все отдаешь на откуп сервису, и по документам они отвечают за каждую установленную деталь».

Специалисты сервиса также добавили, что нарушение заводских допусков, несоблюдение момента затяжки и применение несовместимых комплектов сводят на нет качество даже сертифицированной продукции, провоцируя неравномерный износ и перегрев механизмов.