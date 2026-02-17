$76.6291.04

Запрет на вывоз новых авто из КНР грозит дефицитом некоторых авто

С 1 января 2026 года Китай ввел новые правила вывоза автомобилей, которые фактически блокируют популярную схему параллельного импорта. Ранее новые машины оформлялись как подержанные, что обеспечивало значительную часть поставок.

Представители ГК "Автодом" в беседе "За рулем" предупреждают, что в краткосрочной перспективе это может привести к дефициту отдельных моделей и росту цен на стоковые автомобили, а в долгосрочной - китайские концерны будут делать ставку на прозрачные схемы взаимодействия с клиентами, чтобы сохранить свою репутацию.

Вместо хаотичных поставок компании все чаще переходят к стратегии локального производства. Они открывают заводы и создают совместные предприятия в России, что позволяет адаптировать продукцию под местные условия эксплуатации и претендовать на льготные ставки утильсбора.

Таким образом, текущая пауза в поставках машин из Китая - это не прекращение импорта, а переход к упорядоченной политике продаж, которая отдает приоритет интересам официальных дистрибьюторов и локальных производственных проектов.

