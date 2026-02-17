В РФ продают новую "Оку" без пробега

В Краснодарском крае в продаже появилась новая "Ока" 2001 года выпуска без пробега, выяснила "Российская газета". Автомобиль сохранился в идеальном состоянии, поэтому за машину назначена стоимость выше средней по рынку.

За 25 лет на "Оке" проехали только 154 километра.

По словам владельца, автомобиль не эксплуатировался, поэтому пробег - следствие испытаний во время приемки товарной машины и километраж при перегоне от дилера в гараж.

Судя по году выпуска, "Ока" сошла с конвейера СеАЗа. Напомним, модель встала на конвейер Серпуховского автозавода в 1995 году, сборка прекратилась в ноябре 2008-го.

По технике никаких сюрпризов: 33-сильная половинка вазовского "восьмиклопа" 0,8 литра и МКП.

Цена за "капсулу времени" - 415 000 рублей.