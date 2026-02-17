За «коррекцию пробега» можно сесть в тюрьму

Популярная услуга может оказаться вне закона, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш выступает за уголовную ответственность для продавцов автомобилей за скручивание пробега и фальсификацию истории транспорта. По его данным, почти все автомобили на вторичном рынке подвергались такой процедуре.

Основная причина - убеждение, что наличие ремонта, износ, прежний статус такси или что-то иное якобы негативно скажутся на будущей продаже автомобиля. И люди активно пользуются этой услугой.

Но скручивание пробега прямо влияет в первую очередь на безопасность дорожного движения и кошелек покупателя. Панеш считает, что если продавец скрутил пробег или скрыл историю с целью обмана покупателя и получения выгоды, это может квалифицироваться как мошенничество.

Такие действия могут стать поводом к аресту и уголовной ответственности. Об этом депутат сообщил в интервью изданию «Газета.ру». Он считает такие действия «вызовом государству и обществу».

«В некоторых странах, например, за подобные манипуляции установлена уголовная ответственность вплоть до тюремного заключения», - говорит депутат Госдумы.

Отметим, что услуга по коррекции автопробега очень популярна в Приморье и на известном сайте продажи и покупки авто и недвижимости услуга есть в открытом доступе. В частности, производится коррекция спидометров корейских автомобилей Kia, Hyndai, Ssanyong, Genesis.

Также доступна коррекция спидометров на Toyota, Nissan, BMW, Bentley, Mercedes, Audi, Daihatsu и другие популярные иномарки. Цены колеблются от 300–500 рублей за простые модели и могут достигать нескольких тысяч рублей в зависимости от сложности электроники автомобиля.