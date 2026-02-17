Во Владивостоке начали ставить блокираторы колес на машины

Во Владивостоке на этой неделе стартует установка блокираторов колес. Под действие новых мер попадут автомобили, оставленные на платных городских парковках без госномеров или с нечитаемыми знаками.

© РИА "ФедералПресс"

«Закончен подготовительный этап к установке блокираторов на автомашины, которые находятся на платных пространствах без номерных знаков или с нечитаемыми номерными знаками. Установку блокираторов мы планируем начать в конце этой недели. Инспектор будет фиксировать нарушения, после чего на транспортное средство будет установлено блокирующее устройство», – рассказал замначальника управления дорог администрации Владивостока Сергей Ильин.

На блокираторе указан телефон Единой дежурной диспетчерской службы города. Автовладелец должен позвонить по этому номеру и оставить свои контактные данные, после чего инспектор свяжется с ним для согласования времени снятия устройства.

Сама процедура снятия блокиратора бесплатна, однако водителю выпишут штраф за нарушение правил парковки. Самостоятельно убирать устройство нельзя – это будет расцениваться как порча муниципального имущества и грозит уголовной ответственностью.

Ранее сообщалось, что параллельно будут использоваться мобильные комплексы фиксации нарушений и эвакуаторы для автомобилей, мешающих проезду.