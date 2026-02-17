В России начнут лишать водительских прав по новым критериям

С 1 марта 2027 года в России вступят в силу изменения, позволяющие аннулировать водительские удостоверения при выявлении медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, речь идет о заболеваниях, которые создают повышенный риск на дороге, включая тяжелые психические расстройства, эпилепсию, серьезные нарушения зрения и иные состояния, способные привести к потере контроля над транспортом.

Парламентарий подчеркнул, что мера не носит карательного характера и направлена на повышение безопасности. Он пояснил, что управление автомобилем является источником повышенной опасности, поэтому государство должно обеспечить, чтобы за рулем находились люди, способные безопасно управлять машиной.

Якубовский уточнил, что решение не будет приниматься произвольно. Основанием станут медицинские данные о наличии противопоказаний, установленных в соответствии с действующим перечнем Минздрава.

Кроме того, речь не идет о пожизненном запрете. Если состояние здоровья улучшится и медицинская комиссия подтвердит отсутствие противопоказаний, гражданин сможет восстановить право управления транспортом. Перед окончательным аннулированием также предусмотрена процедура уведомления и возможность пройти внеочередное медицинское освидетельствование.

По мнению депутата, изменения направлены на снижение аварийности, поскольку любые состояния, способные вызвать внезапную потерю сознания или неконтролируемое поведение за рулем, представляют риск не только для самого водителя, но и для пассажиров, пешеходов и других участников движения.

