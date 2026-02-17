В пределах какой суммы обычно покупают машины с пробегом

Как рассказали "Российской газете" эксперты автомобильной системы Pango Cars, специализирующейся на продаже авто с пробегом по всей России, в январе 2026 года наиболее востребованным ценовым сегментом на российском рынке автомобилей с пробегом стали машины стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей. На эту категорию пришлось 33% всех заключенных сделок.

Сегмент до 500 тыс. рублей занял второе место с долей 22%, что подтверждает сохраняющийся высокий спрос на бюджетные автомобили в условиях ограниченной покупательной способности населения. Автомобили стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей обеспечили 19% продаж. Доля машин дороже 2 млн рублей составила 13%, а сегмент 1,5-2 млн рублей занял 12% рынка. Таким образом, более половины всех сделок (55%) по-прежнему сосредоточено в диапазоне до 1 млн рублей, что отражает осторожную модель потребительского поведения и стремление покупателей минимизировать финансовую нагрузку.

Средняя сумма автокредита в январе 2026 года составила 1,1 млн рублей. Средневзвешенная процентная ставка находилась на уровне 23,6% годовых при среднем сроке кредитования около шести лет. Несмотря на высокую стоимость заемных средств, доля кредитных сделок остается значимой. Это объясняется тем, что вторичный рынок сегодня выполняет функцию более доступной альтернативы новым автомобилям, продажи которых продолжают испытывать давление из-за ценовой динамики и регуляторных факторов. Чаще всего в кредит приобретались автомобили 2017 года выпуска - это оптимальный баланс между стоимостью, техническим состоянием и остаточной ликвидностью.

Наибольший объем сделок в январе пришелся на автомобили в возрасте от 10 до 15 лет - 31% от общего числа продаж. С минимальным отставанием следуют машины 5-10 лет (30%). Автомобили моложе 5 лет заняли 21% рынка, тогда как доля машин 15-20 лет составила 15%.

"В начале 2026 года рынок автомобилей с пробегом демонстрирует рациональную модель потребления: покупатели концентрируются на сегменте до 1-1,5 млн рублей и выбирают автомобили 5-15 лет как оптимальный баланс цены и ресурса. Несмотря на высокие процентные ставки, кредит остается значимым инструментом, позволяющим сохранить доступность покупки. В 2026 году вторичный рынок продолжит играть стабилизирующую роль для всей отрасли на фоне ограниченного предложения новых автомобилей. В течение года спрос в массовом сегменте сохранится, при этом ожидаются постепенный рост доли китайских брендов и возможная активизация кредитных сделок при смягчении денежно-кредитной политики во втором полугодии", - рассказали "РГ" в пресс-службе Pango Cars.

Структура спроса по брендам остается предсказуемой. Лидером вторичного рынка стала Lada с долей 15%. Далее следуют корейские марки Kia (11%) и Hyundai (10%). Наиболее востребованными моделями января оказались Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio. Эти автомобили сохраняют лидерство благодаря доступной стоимости владения, широкой сервисной инфраструктуре и понятной остаточной стоимости.