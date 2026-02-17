Как может подорожать Toyota RAV4 с 1 апреля

С 1 апреля частный ввоз машин из стран ЕАЭC могут приравнять к коммерческому, из-за чего исчезнут схемы более дешевой растаможки. Директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов рассказал "Российской газете", что в итоге машины из параллельного импорта подорожают.

© ТАСС

"Если раньше, например, растаможка могла стоить 20 000 долларов из Киргизии, а по новым правилам, в случае вступления в силу поправок, сетка будет приравнена к российской, доплата составит порядка еще 20 000 долларов. Аналитики, посчитав возможные последствия, приводят пример Toyota RAV4. Стоимость автомобиля вырастет на 700 000 рублей. Это колоссальная разница, которая может стать стоп-фактором. И в таком случае рынок столкнется с сильным и резким изменением стоимости машин.

На данный момент есть полтора месяца до предполагаемого ввода новых пошлин, когда цены еще остаются прежними. Но все участники рынка скоро могут столкнуться с новой реальностью", - отмечает эксперт.

Ранее в Минпромторге рассказали "РГ", что предлагаемое решение не повлияет на тех импортеров, которые заведомо заявляют в документах при ввозе корректную таможенную стоимость автомобиля. При этом корректировки не являются новым подходом и не направлены на повышение коэффициентов и увеличение суммы такого сбора.

Напомним, ввоз новых легковых автомобилей в Россию в 2025 году по различным схемам альтернативного импорта упал на 5% относительно 2024-го, до 172 тыс. экземпляров. Большая часть машин была ввезена через альтернативный импорт в прошлом году из КНР (доля 41,4%).