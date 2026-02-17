Российские дилеры принимают заказы на Hyundai Creta 2026 года выпуска

Российские дилеры принимают заказы на новые Hyundai Creta 2026 года выпуска.

© Российская Газета

Автомобили комплектуются связкой 115-сильного "атмосферника" объемом 1,5 литра и вариатора. Во всех случаях привод только передний.

Авто с доставкой "по ключ" (ЭПТС, уплата сборов) до Краснодара обойдется в 2 910 000 рублей. Есть варианты дороже на 50-100 тысяч рублей, но, как правило, на это влияют дилерская наценка и пункт прибытия авто из-за границы.

К числу минусов Hyundai Creta, поставленных из других стран, можно отнести отсутствие локализованного меню и приборной панели и "зимнего" пакета.

В России можно купить Hyundai Creta в дорестайлинговом кузове - кроссовер выпускается компанией "АГР Холдинг" на бывшем заводе "ХММА Рус" в Санкт-Петербурге под названием Solaris HC. Цены - от 2 430 000 рублей за версии с передним приводом, отечественная "Крета" с полным приводом стоит от 2 920 000 рублей.