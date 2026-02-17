Движение по Крымскому мосту возобновили после 15-часовой паузы

Крымский мост утром 17 февраля вновь начал пропускать транспортные средства со стороны Краснодарского края на полуостров и в обратном направлении. Как сообщили в оперативном канале информационного центра сооружения, движение возобновили в 10:02.

Временное перекрытие моста объявили 16 февраля в 18:40. Тогда находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ожидать пришлось более 15 часов.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 560 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 325 транспортных средств", - отметили в информцентре Крымского моста.

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 февраля Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. В Сочи атаку отбивали более 10 часов подряд, зафиксировано падение обломков. Кроме того, фрагменты упали на территорию Ильского НПЗ, начался пожар.