Начались поставки "газовых" Vesta CNG нового поколения дилерам Lada

У дилеров Lada начали появляться битопливные седаны Lada Vesta CNG нового поколения.

Старт продаж был объявлен в начале февраля. На АвтоВАЗе "РГ" рассказали, что машины отгружаются заказчикам.

Конкретные объемы поставок не называются - отмечается, что автомобили отправляют под заказ.

Lada Vesta CNG комплектуется двигателем 1,6 литра мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой МКП. ГБО размещено в багажном отделении седана.

Запас хода на метане составляет около 320 км, общий пробег с учетом полного бака бензина превышает 1000 км. По расчетам производителя, использование природного газа позволяет снизить расходы на топливо в 2-3 раза, а транспортный налог - на 50%.

Цены на Lada Vesta CNG начинаются от 1,52 млн рублей.