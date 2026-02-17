Столичный суд запретил сайт по продаже готовых аккаунтов каршеринга

Чертановский районный суд столицы запретил сайт по продаже готовых аккаунтов каршеринга. На нем любой желающий мог приобрести данные для входа. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в Telegram-канале Baza.

— Готовые данные для входа в приложения различных сервисов по аренде авто свободно продавались на специальном сайте. Ими можно было воспользоваться в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов. По решению Чертановского районного суда Москвы сайт был заблокирован, — говорится в публикации.

Ресурсом пользовались подростки и те, у кого не было водительских прав. Некоторые люди покупали аккаунты, чтобы отточить свои навыки езды перед экзаменом в ГИБДД. Однако, если такой человек попадет в аварию, ответственность будет лежать не на нем. Все претензии сервис каршеринга предъявит пользователю, на которого зарегистрирован аккаунт.

В сентябре прошлого года Бабушкинский суд запретил подобные сайты. Согласно материалам дела, неправомерное завладение автомобилем каршеринга без цели хищения является оконченным преступлением с момента начала его движения. С помощью чужих аккаунтов, как отметили в суде, люди уходят от ответственности при ДТП или нарушении ПДД.