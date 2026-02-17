Раскрыто, на каком автозаводе наладят сборку кроссоверов Jeland

Раскрыто, на каком автозаводе наладят сборку двух моделей Jeland. Российский холдинг «АГР» получил одобрение типа транспортного средства на два новых кроссовера, которые будут выпускаться в России под маркой Jeland. Согласно документу, новые модели С5 и С7 будут выпускаться на сборочной площадке в Калуге, где сегодня налажено производство машин Tenet.

© Quto.ru

Согласно сертификату, который даёт право начать производство и продажи автомобилей на территории России, обе машины будут рассчитаны на пять пассажиров.

Базовой станет модель С5. В движение автомобиль будет приводить 147-сильный наддувный двигатель объёмом 1,5 литра, работающий в связке с 6- или 7-диапазонным «автоматом», передним или полным приводом.

В движение старший С7 станет приводить 1,6-литровая «турбочетвёрка» на 150 или 186 л. с., с которой сочетается 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, привод — передний или полный.

О появлении новой автомобильной марки в России стало известно в начале февраля 2026 года. Под новым брендом, как ожидается, россиянам предложат перелицованные модели Jaecoo, а первенцем модельного ряда станет кроссовер J6.