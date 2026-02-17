Начались продажи "ГАЗелей" в новом цвете

Семейство автомобилей "Газель NN", "Соболь NN" и "ГАЗель Next" теперь доступно в новом оттенке - серебристо-синем Silver Blue. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Современные транспортные технологии".

© Российская Газета

На данный момент серебристо-синий оттенок доступен для цельнометаллических фургонов "Газель NN" и "Соболь NN", а также для "ГАЗели Next" в однорядном и двухрядном исполнении. В будущем новый цвет станет доступен для всех модификаций этих автомобилей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что "ГАЗель" и "Соболь" прошли модернизацию и получили усиленную КПП.