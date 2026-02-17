Забайкальские водители попали в антирейтинг трезвости

Забайкальский край занял шестое место среди всех регионов России по количеству ДТП с участием пьяных водителей. Такие данные опубликовало исследовательское агентство «Промрейтинг». За прошлый год в крае произошло 284 дорожные аварии по вине нетрезвых автомобилистов.

© Zab.ru

Парадокс, но цифры идут на спад: по сравнению с 2024 годом количество таких ДТП уменьшилось на 7,2%. Возможно, кампании за трезвость за рулём всё-таки работают, или водители просто стали чаще пользоваться такси.

Для сравнения: абсолютным лидером печальной статистики стал Краснодарский край с 468 авариями за год. Следом идут другие крупные регионы. Забайкалье, с населением менее миллиона человек, и попасть в топ-6 — это показатель.

284 аварии в год — это почти одна авария каждые полтора дня. В каждой из них страдают люди, ломаются судьбы, разбиваются машины. А виновник чаще всего отделывается лишением прав и штрафом.

По данным ГИБДД, средний показатель алкоголя в крови у пойманных нетрезвых водителей в крае составляет 1,5-2 промилле. Это примерно пол-литра водки или литр пива для среднего мужчины.

Основная масса аварий приходится на Читу и пригороды — там самая высокая плотность движения. Но и в районах ситуация не лучше: на трассах пьяные водители создают ещё большую опасность из-за высоких скоростей.

Напомним, что ранее Забайкалье вошло в антирейтинг по аварийности с участием мотоциклистов.