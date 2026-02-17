Россиянам разрешат купить ОСАГО через «Госуслуги» по максимальному тарифу
В России таксистам и мотоциклистам позволят покупать ОСАГО на «Госуслугах». Соответствующие поправки в закон об ОСАГО подготовил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В случае принятия поправок, владельцы транспорта получат право заключать договор страхования через портал госуслуг, но не смогут получить скидки на полис.
«Стоимость полиса будет рассчитываться „по максимальной базовой ставке страхового тарифа для соответствующего вида транспорта, а также с учетом значений стандартных коэффициентов для авто и индивидуальных значений коэффициентов всех водителей, допущенных к управлению“, отмечается в пояснительной записке», — пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с законопроектом и сопутствующей документацией к нему.
Оформленный через «Госуслуги» договор начнет действовать через три дня после оформления и оплаты. В Минфине концептуально поддержали инициативу по оформлению ОСАГО через Госуслуги для определенных лиц. Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская в беседе с изданием указала, что страховые компании часто отказывают в страховании автомобилей такси, а без специальной страховки перевозчик не может легально работать. С трудностями в оформлении ОСАГО сталкиваются и владельцы мотоциклов: на сайтах страховых компаний возникают многочисленные сбои.
Ранее водителей предупредили о новых основаниях для лишения прав.