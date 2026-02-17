В МО камеры «поймали» 80 тысяч непристегнутых водителей

В Подмосковье камеры выявили 80 тысяч непристегнутых водителей.

В Московской области на дорогах установлены более 1,8 тыс. стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений. В прошлом году благодаря им удалось выявить 1,9 млн нарушений, связанных с непристегнутыми ремнями.

В Московской области водителей, нарушающих ПДД, выявляют с помощью 1,9 млн камер автоматической фиксации нарушений.

Только с начала года благодаря им удалось выявить 79,5 тыс. нарушений, связанных с непристегнутыми ремнями безопасности.

Это на 23% больше, чем показатели за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сегодня данное нарушение распознают треть установленных в регионе камер. Работа по установке таких комплексов ведется в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В ведомстве напомнили, штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 1,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году к существующим 2057 комплексам фотовидеофиксации нарушений ПДД в МО добавят новые комплексы.

Также ранее сообщалось о расширении интеллектуальных систем фотовидеофиксации.