В МО камеры «поймали» 80 тысяч непристегнутых водителей

В МО камеры «поймали» 80 тысяч непристёгнутых водителей
В Московской области на дорогах установлены более 1,8 тыс. стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений. В прошлом году благодаря им удалось выявить 1,9 млн нарушений, связанных с непристегнутыми ремнями.
Только с начала года благодаря им удалось выявить 79,5 тыс. нарушений, связанных с непристегнутыми ремнями безопасности.
Это на 23% больше, чем показатели за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сегодня данное нарушение распознают треть установленных в регионе камер. Работа по установке таких комплексов ведется в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В ведомстве напомнили, штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 1,5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в 2026 году к существующим 2057 комплексам фотовидеофиксации нарушений ПДД в МО добавят новые комплексы.
