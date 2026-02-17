В России становится все больше автоблогеров-нарушителей

Есть автоблогеры-просветители, рассказывающие о новинках автопрома и помогающие в выборе новой машины. А есть экстремалы, для которых главное - получить просмотры любой ценой. Вторых, к сожалению, становится все больше. Доказательства своих подвигов они, как правило, предоставляют сами, размещая ролики в соцсетях.

© Российская Газета

В Уфе сотрудники ГИБДД задержали 22-летнюю автоблогершу Ангелину. Она активно ведет свой канал в интернете, где публикует ролики с заездами на BMW. Девушка не раз рассказывала, что впервые села за руль в 16 лет. С тех пор она устраивает гонки по городу, не боясь выкладывать в социальные сети видео, на которых очевидно нарушает правила дорожного движения: гоняет без номеров, дрифтует и пересекает двойную сплошную.

"Я это делаю там, где нет людей и машин. Так я никому не мешаю и не создаю опасности. Для меня это красиво и весело", - оправдывается она в своих соцсетях.

При этом на Ангелине числится более 190 штрафов от ГИБДД. А в социальных сетях у нее более полумиллиона подписчиков. Большинство из них - такие же молодые люди. Многие из них поддерживают Ангелину, считая, что ее экстремальная езда свидетельствует о храбрости и высоком уровне водительского мастерства.

"Таких, как уфимская автоблогерша, на дорогах становится все больше, - говорит глава ГИБДД Республики Башкортостан Владимир Севастьянов. - Дрифтуют, создают помехи для движения другим автомобилистам. Мы нарушителей устанавливаем и штрафуем, они извиняются на камеру, но на следующий день появляются новые лихачи".

По делу Ангелины сейчас ведется проверка, машину ей пока не отдают. Решение будет принимать суд. Между тем общественники требуют лишить девушку прав.

В это же время в Нефтекамске автоинспекторы задержали юных блогеров, снявших опасное видео. Во время движения водитель отпустил руль, затем вылез из окна и попытался перелезть на пассажирское сиденье через крышу. Однако попытка не увенчалась успехом, и он упал на проезжую часть. Ролик был размещен в интернете, там его и обнаружили полицейские.

Инспекторы ГИБДД установили участников происшествия. За рулем находился студент 17 лет, а в салоне - его 18-летний друг. Обоих пригласили в отделение полиции.

Молодой человек пытался ввести стражей порядка в заблуждение, утверждая, что видео было создано с помощью нейросети. Однако его друг признался в случившемся. Он рассказал, что они планировали снять видео для своих социальных сетей.

17-летний юноша взял ключи от автомобиля без разрешения матери. К счастью, сорвавшийся с крыши парень не получил серьезных травм.

Госавтоинспекторы составили несколько административных протоколов. Также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности родителей несовершеннолетнего.

Комментарий

Олег Хасанов, член Ассоциации юристов Республики Башкортостан:

"Могут лишить водителя прав на основании видео? Если нарушение зафиксировано дорожной камерой, водителю грозит только штраф. Однако видео, сделанное на мобильный телефон, может стать основанием для более строгих мер со стороны инспектора ГИБДД. Если нарушение предусматривает лишение водительских прав, инспектор имеет право составить соответствующий протокол на основании видеозаписи. Так уфимского лихача лишили прав на год за публикацию в соцсетях видео, на котором он демонстрировал езду по встречной полосе".

Между тем

В Петербурге правоохранители вышли на борьбу со стритрейсингом. Противоправные эпизоды чаще всего выявляют через соцсети, а также с помощью камер наружного видеонаблюдения и по сообщениям граждан.

Так, в июне 2025 года полицейские пришли в квартиру 33-летнего автоблогера (кстати, ранее судимого за ДТП со смертельным исходом), который устроил дымовое шоу с пробуксовкой у Московского вокзала.

"Пока он "жег" резину, его товарищ снимал трюк на камеру мобильного телефона, чтобы "залить" видео в социальные сети, - рассказали в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Контент-мэйкеров не смущали ни другие водители, пытавшиеся пробраться через дымовую завесу, ни возмущенные пешеходы".

В результате он стал фигурантом уголовного дела по статье 267.1 УК РФ "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств". Наказание по ней предусматривает до двух лет лишения свободы.

Другой петербургский автоблогер оказался в отделении полиции в ноябре прошлого года. Подписчикам своего Telegram-канала он сообщил, что задержан за ролик в соцсетях, записанный несколько месяцев назад на лесной парковке, вне дорог общего пользования. Тем не менее, молодой мужчина признал, что совершил тогда правонарушение и раскаивается в своем поведении. Информацию о том, был ли он наказан, блогер предпочел не разглашать и предусмотрительно отключил комментарии к "покаянной" записи.

Красноярск тоже может "похвастаться" автоблогерами-нарушителями, которые попадают в нехорошие истории. Один из них прошлой осенью лишился своего Porsche Macan. Впрочем, разбил автомобиль не сам - это сделала его мама, которая в тот день находилась за рулем и, к счастью, не пострадала.

После этого блогер пожаловался, что "с этой машиной ему не везет". Как, впрочем, и с другими автомобилями: собственно, популярность он получил, когда сожгли его Audi RSQ3. Лихач регулярно публикует видео с заездами, во время которых нарушает ПДД. Впору задуматься о возмездии.

Но есть и истории с более печальным концом. В июле прошлого года в подмосковном Одинцово автоблогер Гаджи Г. получил по приговору суда три года колонии-поселения. Во время дрифта тот не справился с управлением и сбил двух человек. Одна из пострадавших получила тяжелые травмы. Также суд запретил виновнику происшествия два с половиной года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.